استمرار موجة الحرّ لهذا الاسبوع.. نشرة جوية تفصيلية حول توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمناطق الليبية

اشارت تقارير خاصة حول حالة الطقس في ليبيا إلى استمرار موجة الحر الصيفية بالتأثير على مناطق الشمال الغربي وتحديداً مناطق سهل الجفارة والجبل الغربي وصولاً إلى جنوب الجبل والدواخل عموماً نتيجة إستمرار صعود الكتل الهوائية الساخنة من صحراء الجزائر نحو شمال غرب ليبيا.

وبحسب التقارير فإن مناطق الساحل الغربي تتأثر بتيارات بحرية مابين شرقية وشمالية شرقية تعمل على تلطيف درجات الحرارة ولكن تعمل على رفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر .

فيما ستكون درجات الحرارة المتوقعة خلال فترات الظهيرة اليومين القادمين تتراوح مابين 32°-38°على المناطق الساحلية ، في حين تكون مرتفعة بشكل واضح على الدواخل وتتراوح مابين 40°-46° .

هذا ويتوقع إستمرار تأثير موجة الحر الحالية على مناطق الشمال الغربي طيلة هذا الاسبوع ، مع توقعات مبدئية بإنكسار موجة الحر مع بداية الأسبوع القادم على مناطق الشمال الغربي .

بالنسبة إلى مناطق الوسط والجنوب يتوقع أن تسود أجواء صيفية ساخنة خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة تتراوح مابين 32°-44° .

في حين تكون الاجواء أكثر إعتدال على مناطق الساحل الشرقي وساحل المنطقة الوسطى ومرتفعات الجبل الأخضر نتيجة تأثير تيارات بحرية وتتراوح بشكل عام مابين 29°_33° ، وترتفع بشكل واضح على دواخل الشمال الشرقي لتلامس 40° .

تنبيهات هامة:

ـــ تنبه التقارير إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصاً خلال فترات الظهيرة ” الذروة ” تجنباً للإصابة بضربات الشمس.

ـــ كما نبهت التقارير إلى أن درجات الحرارة المتوقعة هي في الظل، في حين تكون أعلى من هذه الأرقام بكثير تحت أشعة الشمس المباشرة.

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