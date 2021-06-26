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إبراهيم هيبة: فرص اندلاع حرب أهلية من جديد لا تزال قائمة في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الأكاديمي الليبي إبراهيم هيبة، إن فرص اندلاع حرب أهلية من جديد وحتي تقسيم البلاد فعلاً حقيقية في حال تم تبني قاعدة دستورية قائمة علي المعادلة الصفرية، والذهاب علي أساس هذه القاعدة الدستورية الجديدة إلى انتخابات جديدة، وفق قوله.

أضاف هيبة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت، قائلًا: “أي تقليص لحجم المشاركة السياسية سيقود إلى مزيد من تعزيز الصراع الأهلي والسياسي، والانقسام المجتمعي في ليبيا، وفق قوله.

وواصل الأكاديمي الليبي: “الحل يكمن في قاعدة دستورية توسع حجم المشاركة السياسية وتسمح للجميع بأن يكونو شركاء في السلطة ولا تسمح لاحد بأن يحتكر السلطة” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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