ضبط عصابة سرقة أسلاك الكهرباء في صرمان

أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي بمدينة صرمان يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية ومعدات من الشركة العامة للكهرباء.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بمدينة صرمان يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية ومعدات من الشركة العامة للكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن قوة دعم مديرية أمن القره بوللي وقسم البحث الجنائي تمكنت من القبض على المدعو “ع. ع.س” والمطلوب لمركز حماية الطاقة الكهربائية القره بوللي في قضايا سرقة أسلاك كهربائية من الشركة العامة للكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.