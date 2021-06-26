وزير الخارجية المصري: بند المرتزقة في بيان برلين2 يقصد به القوات التركية أيضاً

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بند المرتزقة المذكور في البيان الختامي لمؤتمر برلين مقصود به القوات التركية النظامية وغيرها من القوات الأجنبية في ليبيا.

أضاف شكري في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، أن تركيا تحاول إضفاء شرعية على وجودها في ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليس لها محل لأنها جاءت باتفاق مع حكومة لم يكن لها ولاية عقد اتفاقيات مرتبطة بالسيادة وفق بنود اتفاق “الصخيرات” الذي أتى بها.

وأوضح أن مؤتمر برلين 2 دعم وقف إطلاق النار، واللجنة الاقتصادية التي تترأسها مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ للحفاظ على الموارد الليبية والتوزيع العادل لهذه الموارد لكل الشعب الليبي، وهناك توافق دولي واسع لدعم جهود الحكومة الليبية لتحقيق هذه العناصر.