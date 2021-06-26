«بن يوسف»: شراكة القطاع الخاص التونسي والليبي  ترفع تجارة العبور بين البلدين لـ5 مليارات دولار

أكد المدير العام للمصرف الليبي الخارجي سابقا محمد بن يوسف أن شراكة القطاع الخاص التونسي الليبي وبعث مشاريع سيدعمان رفع قيمة تجارة العبور بين البلدين لتبلغ نسبة عائدات تتجاوز 5 مليار دولار سنويا.

وقال «بن يوسف»، وفقا لموقع «موازييك» التونسي، أن التوصيات التي تنتهي بها المؤتمرات لا يتم مراجعتها وإعادة مناقشتها بين تونس وليبيا، وهو ما يعرقل تغيير الوضع الإقتصادي.

وأضاف محمد بن يوسف أن جنوب ليبيا غني بعدة ثروات منها الطاقة الشمسية والأورانيوم الأعلى نقاوة في العالم ويمكن أن تكون ليبيا مركز ثروة لأوروبا وطريقا للعبور الى إفريقيا إذا ما تم تفعيل الشراكة لتمرير طريق الحرير الجديد الصيني الذي قد تستفيد منه ليبيا وتونس وغيرها.