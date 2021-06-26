رئاسة الأركان الإيطالية تنفي إرسال جنود إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت، اليوم السبت، رئاسة الأركان الإيطالية، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بخصوص مضاعفة العسكريين الإيطاليين المتواجدين في ليبيا.

وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية، عبر بيان صحفي نشرته وكالة «نوڤا» الإيطالية، أطلعت وكالة أخبارليبيا24 وترجمته، أن وزارة الدفاع الايطالية لا تُخطط لزيادة عدد جنودها في ليبيا، موضحة أن عدد الجنود الحاليين في ليبيا هم 250 جندي من أصل 400 جندي مصرح بتواجدهم في ليبيا، نافية بشكل قاطع الدخول في مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية لزيادة القوات الايطالية في ليبيا، أو مضاعفتها، واصفة المصادر الصحفية التي اشاعت خبر زيادة القوات الايطالية في ليبيا بأنها «مصادر غير مؤهلة».

وكانت وسائل إعلام ايطالية غير رسمية، تداولت أمس الجمعة خبر مفاده أن حكومة دراغي جاهزة الإرسال المزيد من الجنود الإيطاليين إلى ليبيا بفضل اتفاق مع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بواقع 200 جندي إلى مصراته، ومثلهم إلى طرابلس لإزالة الألغام، ومثلهم في للجنوب للمساعدة في تدريب قوات لحفظ الحدود.