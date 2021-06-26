شكري :هدف مؤتمر برلين تأكيد إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مداخلة هاتفية في برنامج، الحكاية، عبر قناة، إم بي سي مصر، أمس الجمعة، إن هدف مؤتمر برلين الـ2، هو تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة الليبية من خلال توافق ليبي ليبي، إضافة إلى تأكيد مخرجات المؤتمر على عناصر الحل المتمثلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وخروج القوات الأجنبية من البلاد.

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