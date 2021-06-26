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شكري :هدف مؤتمر برلين تأكيد إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مداخلة هاتفية في برنامج، الحكاية، عبر قناة، إم بي سي مصر، أمس الجمعة، إن هدف مؤتمر برلين الـ2، هو تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة الليبية من خلال توافق ليبي ليبي، إضافة إلى تأكيد مخرجات المؤتمر على عناصر الحل المتمثلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وخروج القوات الأجنبية من البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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