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الفريق أول الناظوري يتابع مع أمراء مناطق الجنوب والاستخبارات العسكرية الوضع جنوبي البلاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تابع رئيس الأركان العامة بالقيادة العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري اليوم السبت بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة الوضع في المنطقة الجنوبية مع أمراء مناطق الجنوب العسكرية ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

الاجتماع تضمن بحسب المكتب العلامي لرئاسة الأركان العامة  مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمناطق العسكرية الجنوبية واهمها الوضع العسكري بهذه المناطق.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أطلقت عملية عسكرية في جنوب البلاد لملاحقة عناصر تنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين وقد وصلت وحدات القوات المسلحة بعد إعلان هذه العملية إلى الحدود الجزائرية وتقوم بتمشيط الوديان الصخرية والمناطق الوعرة في الجنوب الغربي التي تتخذها الجماعات المتطرفة كمخابئ لها .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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