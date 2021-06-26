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المشري: سنعارض بقوة السلاح فوز حفتر بالانتخابات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

حرّض، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بأنه لا يمكن لـ “تيار الثورة” بقبول نتائج الانتخابات حال فوز حفتر بها، وأنه سيتم منع حدوث ذلك بـ “القوة”.

جاء هذا التحريض في حوارية عبر تطبيق “كلوب هاوس” مع عدد من الشخصيات العربية.

وقال المشري، إن “الكرامة” لن تستطيع أن تصطف خلف رجل واحد حال عدم وجود حفتر.

وأضاف، أنه في حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية؛ فإن ليبيا ستذهب للتقسيم وهو أمر مطروح.

واتهم المشري حفتر بأنه السبب وراء أغلب مشاكل ليبيا سببها، وقال: “نحن لن نترك له البلد وسنقاتل بكل السُبل حتى لا نمكنه من حكم ليبيا، وهو غير قادر على شن أي حرب أخرى”.

وزعم المشري، إن عددًا كبيرًا من سكان ليبيا، والذي يربوا إلى نحو 7 ملايين نسمة، تعود أصولهم إلى “العثمانيين”.

وأعرب المشري، عن رفضه لخروج القوات التركية من ليبيا، ما يؤكد تجاهله لمخرجات مؤتمر برلين واتفاق وقف إطلاق النار، والتي أكدت جميعها على انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد.

وزعم أن القوات التركية دخلت البلاد بشكل قانوني، ولا يمكن وضعهم مع المرتزقة في نفس التصنيف، ويجب ألا تخرج إلا بشكل مشرف يليق بدورهم المشرف ويكونوا آخر المغادرين.

 

 

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#حفتر الانتخابات المشري ليبيا

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تعليقات

  • ديوث لايمثل رأيك مانسبته 1% من سكان ليبيا. لايهمني ان ترشح حفتر للانتخابات او فوزه بها، ولكني متأكد ان حفتر شخص ليبي اباً عن جد، اما انت فمتى قدمت الى ليبيا رفقة والدك، حفتر لم نعرفه الا كرجل عسكري، اما انت ياصعلوك فما هي مؤهلاتك او المناصب التي شغلتها قبل نكبة فبراير، اما الاتراك الذين تتحدث عنهم فليهاجروا الى تركيا فنحن لسنا بحاجة لهم وسنرى كيف سيتم معاملتهم من قبل الاتراك او ان قبلوا بهم في تركيا اصلاً. سيخرج الاتراك من ليبيا حرباً او سلماً وسيبيعونكم غداً في اول صفقة مع الاوروبيين كما باعوكم بالامس في اوشي لوزان، وسيبقى العار يلاحق عائلاتكم المقيدة بقاعدة بيانات العائلات الليبية القذرة والتي تم فيها توثيق كل من خان وباع ليبيا بالصوت والصورة حتى لاتكون لكم اي حجة او اي وسيلة للانكار.

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  • خايب المشرى خايب حتى فى الكذب وكلانه يناقض بعضه ويناقض الواقع يقول ان معظم سكان ليبيا من اصول تركية يعنى لو ان عدد سكان ليبيا 7 مليون يبقى الاصول التركية اربعة مليون مع ان اردوغان الكذاب الاكبر قال مليون فقط مش مهم طيب لو كان الغالبية من اصول تركية فلماذا جليتم مرتزقة من سوريا الم يكن يكفى الاعتماد على هؤلاء الاتراك يامتناك ولو كان الاغلبية من اصول تركية والكل يعرف طبعا القبائل العربية الاصيلة والتى ترفض ان يكون اصلها تركى مغولى حقير ولكن نمشى مع الكذاب للاخر اذا فلماذا تخافون من فوز حفتر فى الانتخابات الرئاسية وهو من المحسوبين على ثورة فبراير وقام بتصحيحها بثورة الكرامة .
    ومن فى ليبيا يستطيع مواجهة الجيش الوطنى مدعوما بالجيش المصرى ومعه الان رخصة من البرلمان المصرى بذلك والسيسى قاهر الاخوان وحابس دمكم وربكم المرشد ولاحول ولاقوة لعبيده تخلوا عنه حتى فى قطر قالوا ان السيسى رئيس شرعى منتخب وبالتالى سيقبلوا فوز حفتر بارادة شعبية اما الاتراك يامتناك فاول من يقبل قدم حفتر ويعبوك فى شيكاره ويرسلوك اليه عربون محبة .
    فلا وزن لكم اصلا لا شعبيا ولا عسكريا بدليل انكم تتمسكون ببقاء الاحتلال التركى والمرتزقة ظنا انها ستحميكم واتتم واهمون فاردوغان كل ما يعنيه بيع تركته فى ليبيا بما فيها حريم السلطان لمن يدفع الثمن وهو اتفاق مع مصر واليونان شرق المتوسط يحفظ ماء وجهه فى انقرة بعد ان اصبح اخر مسخرة بره وجوه

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  • انتهى الدرس ياغبى فلم يعد للاخوان وزن فى اى مكان ولقد راينا صدور حكم نهائى من محكمة النقض المصرية باعدام دستة اشرلر من مجرمى رابعة على رأسهم البلتاجى وصفوت حجازى واخرين وانت بجوارهم قزم حقير .
    فاى قوة لحريم السلطان وجرذان العبط

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  • هزيان خانب المشرى كلما اقترب موعد الانتخابات وفشل كل محاولاتهم الغبية لتعطيلها وكلامه الحالى يناقض كلامه السابق من انه سيفوز بالانتخابات رغم ان الجميع يعرف جيدا ان المنافسة منحصرة بين حفتر كمرشح ثورة الكرامة وتصحيح ثورة فبراير وبين سيف الاسلام القذافى مرشح التيار الجماهيرى وله شعبية اما الباقى كومبارس .
    اما قوة المشرى ففى دبرز الزياط قادر على انتاج غازات سامة للدمار الشامل من دبره اما ام طيز فحاجة تغيظ تكرهم فى صنف الحريم اما عبدالرحمن الشاطط فنقول له
    يا سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير.

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  • اوقح منك يا تافه مافيش سيدك حفتر لم يطلب السلاح باش يخون ليبيا يا كلب انه يريد تسليح الجيش العربي الليبي باش يمسح الخونه اللي زيك من الوجود امشي تعلم النظافة يا قذر

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  • بره. يامعفن. من. انت. لكي. تريد. اولاتريد. والله. اثبت. الحكم. الفردي. أفضل. بكثيييير. من. نظام. إسلامي. معفن. ونظام. غربي. ديمقراطي. وسخ. فلتذهب. انت. وامثالك. للجحيم. يانكرة. ياابو السوابق. الإرهابية. ياوسخ. تفووووو. على. شكلك

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  • هذي قمة الديمقراطية . اذا قال الشعب كلمته . وفاز احد المرشحين تاتي مجموعة من الناس تستعمل حق الفيتو او الرصاص . الخزي على كل من يرفع شعار ولا يلتزم به .

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