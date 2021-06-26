الناظوري يبحث الوضع العسكري بالمناطق الجنوبية

بحث رئس الأركان العامة عبد الرزاق الناظوري مع أمراء مناطق الجنوب العسكرية الوضع العسكري بالمناطق الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الناظوري مع أمراء مناطق الجنوب العسكرية ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اليوم السبت بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة بحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمناطق العسكرية الجنوبية وأهمها الوضع العسكري بهذه المناطق .

وبين المركزالإعلامي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية للمناطق العسكرية في مختلف ربوع ليبيا.