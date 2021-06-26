إيطاليا: نسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراغي”، إن بلاده تسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

دراغي نفى في مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة الأوروبية في بروكسل، وفقاً لوكالة “آكي” الايطاليه أنه سعى للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة توطين اللاجئين الوافدين إلى إيطاليا عبر ليبيا في دول أوروبية أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب أن يكون اتفاقًا مناسبًا ويخدم المصلحة الإيطالية، معتبراً أن أي اتفاق يقوم على أساس إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين، لن يتم قبوله في الوقت الراهن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية