الجرندي وماس يؤكدان دعمهما لإجراء انتخابات 24 ديسمبر

أجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، جلسة عمل مع نظيره الألماني، هايكو ماس، تبادلا خلالها وجهات النظر بخصوص أغلب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الملف الليبي على إثر نجاح ألمانيا في تنظيم مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، إذ اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور من أجل معاضدة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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