ثابت: نعمل على توسيع قاعدة المشاركة للجميع بالعملية السياسية دون قيد أو شرط

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت إن العملية السياسية والتي تعمل عليه لجنة 75 يجب أن تكون أساسها ديمقراطي وليست بمغالبة طرف على أخرى.

ثابت أكد وفقاً لقناة”ليبيا الحدث” على أنه لا يجوز مصادرة حق الشعب في اختيار رئيسا لدولة بالاقتراع المباشر.

وأشار إلى أنه من حق العسكريين الترشح للانتخابات بشرط ان يتعهد بالاستقالة من وظيفته العسكرية قبل أداء اليمين الدستورية في حالة فوزه بالانتخابات، مؤكداً بأن مزدوجي الجنسية عليهم تقديم ما يفيد بتخلي عن الجنسية الأجنبية في حالة الفوز قبل أداء اليمين الدستورية أو أن يكون مأذونًا له وفقاً للقوانين والقرارات المعمول به في الدولة.

كما أضاف:”نحن نعمل داخل لجنة الحوار الوطني على توسيع قاعدة المشاركة للجميع في العملية السياسية دون قيد او شرط وأن الاختيار والرأي النهائي لشعب فقط”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية