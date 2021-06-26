بعد لقائه “الدبيبة”.. “جونسون” يُواجه اتهاماتٍ بـ”الخيانة”

اتهم أهالي ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي المدعومة من القذافي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ بالخيانة بسبب تجاهل مطالبهم خلال لقائه الأخير مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الضحايا، كيني دونالدسون، إن الوقت قد حان لإنهاء “الخيانة”، يحتاج رئيس الوزراء إلى السيطرة وبسرعة “، مناديًا بتغيير نهج الحكومة في التعامل مع هذا الملف.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “نُواصل الضغط على السلطات الليبية لمعالجة المسؤولية التاريخية للدولة الليبية عن دعم نظام القذافي للجيش الجمهوري الايرلندي”.

ويُطالب أهالي الضحايا ليبيا بدفع تعويضاتٍ لهم، على خلفية مزاعم دعم معمر القذافي للجيش الجمهوري الايرلندي بالمتفجرات القوية التي استخدمت في تفجير هارودز عام 1983، واحتفال يوم الذكرى في إنيسكيلين عام 1987، ووارينجتون عام 1993، ودوكلاندز بلندن.

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