ليبيا الان

بعد لقائه “الدبيبة”.. “جونسون” يُواجه اتهاماتٍ بـ”الخيانة”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم أهالي ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي المدعومة من القذافي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ بالخيانة بسبب تجاهل مطالبهم خلال لقائه الأخير مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الضحايا، كيني دونالدسون، إن الوقت قد حان لإنهاء “الخيانة”، يحتاج رئيس الوزراء إلى السيطرة وبسرعة “، مناديًا بتغيير نهج الحكومة في التعامل مع هذا الملف.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “نُواصل الضغط على السلطات الليبية لمعالجة المسؤولية التاريخية للدولة الليبية عن دعم نظام القذافي للجيش الجمهوري الايرلندي”.

ويُطالب أهالي الضحايا ليبيا بدفع تعويضاتٍ لهم، على خلفية مزاعم دعم معمر القذافي للجيش الجمهوري الايرلندي بالمتفجرات القوية التي استخدمت في تفجير هارودز عام 1983، واحتفال يوم الذكرى في إنيسكيلين عام 1987، ووارينجتون عام 1993، ودوكلاندز بلندن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لو يعرفف الليبيين عدد اللاجئين العرب فالخارج ـ لقاموا بتنظيف مناطقهم بالحصر التعداد السكاني ومعرفة الاموال الليبية الي تحول لجيوب ومطاعم للجاليات العرب ومنظماتهم الجزبية العنصرية التابعة لأوروبا فالخارج ـ
    وسيعرفون الحرمان الذي يعيشه الليبيين المهجرين فالخارج بسسببهم وعمالتهم للأجانب وبيع اوطانهم
    ـ ويعتبرون دول شمال أفريقيا دول متخلفة من الدرجة الثانية وأن الشام والخليج وأوروبا وأمريكا ـ هم الحكومة وأصحاب اامال والجاه ـ واضحاب الرأي والقرار من تمويل قنوات اذاعية الى سفريات ودراسات على حساب خزينة ليبيا ..!! افتحوا عيونكم وشوفوهم فالاخبار واللقاءات والأذاعات … عيونهم حقد وسموم وانفاشهم ترسل السم في نطقهم وايديهم ووجوههم تحتقن بالدماء السوداء المغطاء بالمكياج والمجاملات وبث الفتن للتفريق بين ابناء االبلد الواحد…!!
    ا

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  • المواطن البريطاني على راس قائمة المواطنين الذين تسببوا في كوارث لامتنا فاذا ارادوا البحث في دعم ليبيا للجيش الايرلندي فالليبيين يجب ان يبحثوا دعم بريطانيا لعصابات الهاجانا وشتيرن وغيرهما في فلسطين المحتلة . ولا يعنينا قرار تقسيم بلداننا الى 20 دولة فهو تقسيم استعماري . نحن امة واحدة وبلد واحد له اقاليم في العراق والشام واليمن ومصر وشمال افريقيا …..

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