المشري يوجه مزاعم ضد تحركات الجيش بالجنوب الغربي

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فسّر، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إرسال القيادة العامة للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحدات من كتائب المشاة إلى الجنوب الغربي لليبيا لتعقب الجماعات الإرهابية، يعود بالأساس فقط إلى إخضاع المليشيات التشادية والنيجيرية المتمردة عليها، وليس لأي مهام أخرى، كما أدعى.

جاء ذلك الجمعة في حوارية عبر تطبيق “كلوب هاوس” مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية العربية.

وزعم المشري، أن نجل المشير خليفة حفتر، العقيد صدام، بالتورط مع مليشيات تشادية ونيجيرية في تهريب المخدرات والذهب إضافة إلى البشر والسلاح.

وقال المشري، إن “ابن حفتر صدام متورط مع مليشيات تشادية في تهريب المخدرات والذهب، وهي السبب وراء ذهابه للجنوب لأجل إخضاع هذه المليشيات التي تمردت عليه في موضوع التهريب”.

وأرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة منتصف يونيو الجاري وحدات عسكرية لتعزيز قوة تحرير الجنوب الغربي، بعد قيام العصابات التكفيرية بتصعيد عملياتها الإرهابية في الجنوب الغربي، ما أدى إلى مقتل عدد من المسؤولين الأمنيين.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن هذه الوحدات ستقوم بدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه.

مزاعم المشري، جاء كذلك بعد إعلان تنظيم “داعش” مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة في دورية كتيبة “شهداء الواو” التابعة للقيادة العامة بجبال الهروج أسفرت عن مقتل آمرها النقيب على محمد عثمان.

كما تبنى داعش مسؤوليته عملية أخرى استهدفت إحدى البوابات الأمنية في مدينة سبها تسببت في وفاة ضابطين وإصابة آخرين، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.