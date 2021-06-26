الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا لدعم استقرار الكهرباء في ليبيا

أطلق الاتحاد الأوروبي، مشروع “LESST” لدعم استقرار قطاع الكهرباء في ليبيا، والذي يهدف للبدء في الانتقال الوطني إلى أشكال أكثر استدامة لتوليد الكهرباء واستهلاكها.

ويتضمن البرنامج إقامة شراكة عمل دولية ووطنية مستمرة؛ للحفاظ على خدمات الكهرباء الحيوية، وإمدادات المياه بالطاقة الكهربائية.

وينصبّ الهدف الرئيس لهذا المشروع على ضمان الاستقرار والإصلاح والتحول لقطاع الكهرباء الوطني في ليبيا، وفق بيان للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهة المحال التجارية التي تستمر في العمل خلال وضح النهار في مدينة طرابلس.

وبدأت الحملة صباح اليوم السبت، لفصل الإنارة والكواشف الخارجية التي تشتغل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس.

وشارك في الحملة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين وبدعم من الحرس البلدي، وذلك هدف ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة.

وعبرت الشركة عن أملها من كافة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.