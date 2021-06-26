القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة يتسلم مهام عمله

تسلم القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح مهام عمله، وذلك بعد إتمام إجراءات التسليم والاستلام بمقر السفارة الليبية بالقاهرة.

وأكد القائم بالأعمال بالوكالة خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة سعيه لتطوير أداء السفارة وملحقياتها، للوصول بها إلى المكانة اللائقة، وبما يمكن من توطيد أواصر الاخوة بين البلدين الشقيقين، وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأشار مصباح إلى أنه وفى ظل حكومة الوحدة الوطنية، التى نالت ثقة البرلمان، وتوحيد السلطة التنفيذية، فإنه يتطلع إلى العمل، بروح الفريق الواحد خاصة، بعد إنتهاء مرحلة الانقسام، التى عان منها الوطن والمواطن.

وأشار القائم بالأعمال المكلف رمضان ابراهيم صاهيل، إلى ثوابت السياسة الخارجية الليبية والتى تتمثل في السيادة الوطنية، وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم، وتقوية العلاقات الاخوية بين ليبيا ومصر وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار صاهيل إلى الزيارة التى قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، للقاهرة مؤخراً، والمبادرة الوطنية “استقرار ليبيا”، التى أطلقتها بمناسبة إنعقاد مؤتمر برلين 2 .

وتم فى ختام الاحتفالية التوقيع على محضر التسليم والاستلام ، وعقد القائم بالأعمال المكلف اجتماعا، مع رؤساء الأقسام بالسفارة الذين أطلعوه على سير العمل بها.