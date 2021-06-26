سميو يحذر من انتشار الطفرة الهندية في ليبيا ويطالب الحكومة بتوفير المزيد من اللقاحات

ليبيا – حذر مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني عبدالباسط سميو من انتشار الطفرة الهندية من كورونا في ليبيا بعد إعلان الدول المجاورة عن انتشاره.

سميو طالب في تصريح لقناة “فبراير” اليوم السبت الجهات ذات العلاقة في مصلحة المطارات والمعابر الحدودية بضرورة أخذ الإجراءات اللازمة والتقيد بالقوانين المتبعة لدخول ليبيا.

وكشف أن الطفرة الهندية سريعة الانتشار وأشد خطورة من باقي الطفرات للفيروس مطالباً المواطنين بعدم السفر إلى الدول عالية الخطورة.

كما أكد على الحاجة للمزيد من اللقاحات، داعياً الحكومة إلى السعي لتوفيرها لتغطية كافة المواطنين المستهدفين.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات اللازمة من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات لتفادي الإصابة واستقرار الوضع الذي يعد جيدًا الفترة الأخيرة.