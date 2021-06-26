ألمانيا: العملية السياسية مملوكة لليبيين ونطالب بنشر مراقبيين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

ليبيا – أكد مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة كريستوف هيزغن أن بلاده تطالب بنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

هيزغن قال في تصريحات صحفية وفقاً لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إن العملية السياسية في ليبيا عملية مملوكة لليبيين ولا يمكن أن تكون هناك إملاءات من الخارج، قائلاً:” دور المجتمع الدولي هو المساعدة وحث جميع الأطراف على الاتفاق على رفاه البلاد والتغلب على المصاعب واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار”.

وأشار إلى أن برلين 2 ذكر جميع الأطراف الدولية بالتزاماتها تجاه ليبيا، وطالب بضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على أن يكون الانسحاب منسقا رغم عدم وجود إطار زمني لذلك وفق تعبيره.

كما نوّه إلى أن هناك عدة أطراف لم يسمها لا ترغب في بدء الخطوة الأولى وعلى المجتمع الدولي تسهيل الأمر، نظرا لوجود قانون ملزم دوليًا لا يسمح بوجود الأسلحة والمرتزقة في ليبيا، معتبراً أن برلين ملتزمة بذلك.