تكتلات وأحزاب سياسية تشيد بمخرجات مؤتمر برلين 2

أشادت تكتلات وأحزاب سياسية خلال إيجاز صحفي لها، بمواقف الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، والإعلان عن الدعم والمساندة لأبناء الشعب الليبي، وحرص المؤتمر على إعادة الشرعية له، من خلال التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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