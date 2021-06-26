تكتلات وأحزاب سياسية تشيد بمخرجات مؤتمر برلين 2

أشادت تكتلات وأحزاب سياسية خلال إيجاز صحفي لها، بمواقف الدول المشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، والإعلان عن الدعم والمساندة لأبناء الشعب الليبي، وحرص المؤتمر على إعادة الشرعية له، من خلال التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
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قناة ليبيا
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