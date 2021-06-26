الخارجية الأمريكية: واشنطن وتونس يسعيان لإنجاح الانتخابات الليبية

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، الأهمية التي يكتسيها الملف الليبي بالنسبة لأمريكا وتونس، مضيفة أن وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتونس تحادثا مؤخرا بهذا الخصوص، وشددا على السعي لإنجاح الانتخابات الليبية التي ستنظم في 24 ديسمبر من العام الجاري.

كما حرصا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوقف إطلاق النار، وكذلك حل المسائل العسكرية بالكامل، وترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب عن التراب الليبي لضمان نزاهة الانتخابات وإنجاح هذا الاستحقاق، وفق شيرمان.

وكانت ويندي شيرمان ترد على سؤال في مؤتمر صحفي افتراضي، انعقد مساء الجمعة، بمقر السفارة الأميركية بتونس، مع ممثلي عدد من وسائل إعلام محلية، بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي، أن واشنطن ستعمل على ضمان تطوير علاقات ثنائية كبيرة بين تونس وليبيا، لا سيما في المجالات التجارية والتنموية.

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