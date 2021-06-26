اجتماع الغرفة الأمنية الفرعية في طبرق

عقدت الغرفة الأمنية الفرعية المشتركة في طبرق اجتماعها الثاني، بمشاركة رئيس الغرفة الأمنية، خالد عبد العزيز البسطة، وعميد بلدية طبرق، فرج بو الخطابية، وجمع من حكماء البلدية في كافة تركيباتها الاجتماعية.
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قناة ليبيا
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