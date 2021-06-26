ليبيا الان

اجتماع الغرفة الأمنية الفرعية في طبرق

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت الغرفة الأمنية الفرعية المشتركة في طبرق اجتماعها الثاني، بمشاركة رئيس الغرفة الأمنية، خالد عبد العزيز البسطة، وعميد بلدية طبرق، فرج بو الخطابية، وجمع من حكماء البلدية في كافة تركيباتها الاجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك