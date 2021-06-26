مرغم: وجود قوات تركيا في ليبيا “هيبة”

قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان محمد مرغم إن “القوات التي تدخل بشكل شرعي ليست بحاجة لمؤتمرات دولية لإخراجها ويكفي أن تطالب الحكومة بخروجها “، بحسب زعمه.

مرغم الموالي شدة لتركيا أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، أضاف: ”المجتمع الدولي يعلم أن تركيا ليست لعبة في يديه ويستطيعون أن يعطوها عصا لضرب روسيا، تركيا لديها علاقات وتعاون حتى في مجال التسليح وروسيا قريبة من الحدود التركية وأي خلل امني مع روسيا في ليبيا أو أي مكان آخر سيؤثر عليها”، بحسب زعمه.

وتابع:” مسألة أن تركيا ستكون رأس الحربة لضرب النفوذ الروسي في ليبيا لا اعتقد أنها ستتم ووجودها سيكون هيبة ويمنع سقوط الحكومة في طرابلس، والغرب مستعد لدفع الثمن والمساومة على اي شيء، تركيا من حقها الا تتساوى مع مجموعات من المرتزقة وتتساوى قواتها التي جاءت بناءً على معاهدة دولية ومسجلة في الامم المتحدة من حكومة يعترف بها مع قوات جاءت بالمخالفة للقانون الدولي والداخلي”، بحسب زعمه.

كما أردف:” من حق الحكومة التركية أن تتحفظ والا يكون هناك التزام منها بشان مؤتمر برلين لأنها إذا وافقت ستطالب بما وافقت عليه وبالتالي هذا متروك للحكومة الليبية التي اذا أرادت اخراج القوات التركية من ضمن صفقة كاملة لإخراج باقي القوات الاجنبية بم يكون ذلك ضامن لبقائها وأمنها وأمن طرابلس”، بحسب زعمه.

واعتبر أن “كل الحالات والسيناريوهات تتضمن وجود (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر لذلك ليبيا لن ترتاح بانتخابات وغيرها بحسب قوله، مشيراً إلى أن المشهد مظلم لأن المجتمع الدولي لا يسعى لحل أي مشكلة في ليبيا أو أي دولة عربية يتدخل فيها”، بحسب زعمه.

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