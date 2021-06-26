تسرّب نفطي ينذر بكارثةبيئية في شواطئ درنة

ظهرت بقعة كبيرة من النفط على امتداد مساحات شاسعة من ساحل درنة، ما أدى إلى نفوق العديد من الأسماك والسلاحف.

وأكدت السلطات المحلية أنها شكّلت لجنة برئاسة مدير مكتب وزارة البيئة درنة، وتضم عدة جهات معنية لمتابعة الموقف بعد تلقي بلاغ عن تسرب النفط.

وقامت طائرة مروحية بمسح المنطقة الممتدة من جزيرة برذعة شرقاً حتى رأس الهلال غرباً؛ لرصد وتحديد الأضرار والمناطق المتضررة من التسرب.

ولم يصدر بيان رسمي حول سبب التسرب، لكن وفقًا لتقارير إعلامية، قد يكون النفط قادمًا من محطة كهرباء درنة، التي تحتوي على عدة صهاريج تخزين وحوض زيت ديزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية