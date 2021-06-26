عملية إيريني: سندعم حرس الحدود الليبي في مواجهة الإرهاب والإتجار بالبشر

أكدت عملية “إيريني” العسكرية الأوروبية أن وفدا ليبيا بقيادة رئيس حرس الحدود الليبي وممثلين عن جميع مؤسسات أمن الحدود الليبية زاروا مقر العملية وكان في استقبالهم الأدميرال “فابيو أغوستيني”.

وقالت “إيريني” إن الزيارة جزء من مبادرة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، التي تهدف إلى دعم السلطات الليبية في مجالات أمن الحدود ومكافحة ظواهر الجريمة، مثل الإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب.

وقدم الأدميرال “أوغستيني” تحديثًا تفصيليًا للوفد الليبي عن العملية وأهم النتائج التي تحققت، مؤكدا أن العملية تلعب دورا هاما كجزء من حل الاتحاد الأوروبي للأزمة الليبية، وهي ملتزمة بالقوانين الدولية وتعمل ضمن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الأدميرال “أغوستيني” الدور المهم لبناء القدرات والتدريب من أجل تطوير حرس السواحل والبحرية الليبية وعزيز فعاليتهم التشغيلية لأداء وظائفهم في نطاق مسؤوليتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية وفق تعبيره.