فريق من الأدلة الجنائية يزور الجنوب للتحقيق في جرائم أسلحة

زار فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية المنطقة الجنوبية للفصل والتحقيق في قضايا خاصة بجرائم الأسلحة.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الفريق المختص انتهى بعد أربعة أيام من العمل من فحص وإعداد تقارير فنية كما انتهى من كشف وفحص لعدد 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة وإعداد تقارير فنية.
وشارك بعض المتدربين من مكتب المختبرات والأدلة الجنائية “قسم الأسلحة والذخائر” في العمل الذي كان بمثابة ورشة عمل للمتدربين داخل مكتب المختبرات والأدلة الجنائية فرع الجنوبية.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي بناء على توجيهات رئيس جهاز المباحث الجنائية بطلب من رئيس النيابة العامه سبها.
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