فريق من الأدلة الجنائية يزور الجنوب للتحقيق في جرائم أسلحة

زار فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية المنطقة الجنوبية للفصل والتحقيق في قضايا خاصة بجرائم الأسلحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الفريق المختص انتهى بعد أربعة أيام من العمل من فحص وإعداد تقارير فنية كما انتهى من كشف وفحص لعدد 44 عينة من الأسلحة والذخائر داخل مقر النيابة العامة وإعداد تقارير فنية.

وشارك بعض المتدربين من مكتب المختبرات والأدلة الجنائية “قسم الأسلحة والذخائر” في العمل الذي كان بمثابة ورشة عمل للمتدربين داخل مكتب المختبرات والأدلة الجنائية فرع الجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي بناء على توجيهات رئيس جهاز المباحث الجنائية بطلب من رئيس النيابة العامه سبها.