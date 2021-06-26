رئيس مجلس النواب يلتقي بوشناف لبحث تفعيل مجلس الأمن الوطني

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، في مكتبه بمدينة القبة مستشار الأمن الوطني الليبي إبراهيم بوشناف، وذلك لبحث شؤون مجلس الأمن الوطني، وتفعيله بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

وناقش رئيس مجلس النواب مع المستشار بوشناف العديد من القضايا التي سيعمل عليها مجلس الأمن الوطني في مختلف مناحي الحياة، سواء على صعيد الأمن الغذائي أو الدوائي أو الجنائي.

وأصدرت هيئة الرئاسة بمجلس النواب قرارها رقم 1 لسنة 2021 ميلادي بتسمية القاضي ووزير الداخلية السابق إبراهيم بوشناف مستشارا للأمن الوطني، بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009 ميلادي.

ويترأس مجلس الأمن الوطني وفقا للقانون رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والاقتصاد والتجارة، والمالية إضافة إلى مندوب عن القوات المسلحة، فيما يدير شؤونه التنفيذية مستشار الأمن الوطني.

ويختص المجلس بإعداد استراتيجية الدولة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي، ومجالات الدفاع والسياسة الخارجية بما يكفل حماية الأمن الوطني وتحقيق المصالح العليا للدولة، إضافة إلى توجيه الأجهزة المختلفة للدولة لتطوير استراتيجياتها بما يكفل تكاملها وتناسقها، لتحقيق حماية الأمن الوطني، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لذلك.

كما يختص بوضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني، والتعامل مع الأزمات والكوارث، واقتراح مشروعات القوانين والنظم التي تعزز حماية الأمن الوطني، إضافة إلى اقتراح إعلان حالة التعبئة العامة، والطوارئ، والحرب.

ووفقا لمصادر بجهاز الأمن الوطني لوكالة الأنباء الليبية، فإن المجلس سيعقد اجتماعه بكامل أعضائه برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام القادمة في العاصمة طرابلس.

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