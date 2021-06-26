مديرية أمن الجفارة تبحث معوقات عمل مكاتب التحقيق

بحثت مديرية أمن الجفارة اليوم السبت المعوقات التي تعترض عمل مكاتب التحقيق وذلك خلال اجتماع ضم مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء التحقيق والإدارات بالمديرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع استعرض سير العمل والمعوقات التي تعترض مكاتب التحقيق والتنبيه على رؤساء هذه المكاتب بضرورة تحمل المسؤلية تجاه العمل المكلفين به عند إجراءات التحقيق واحترام حقوق الانسان وإبلاغ النيابة العامة والردود السريعة على جميع الاجراءت الإدارية.