زعماء الاتحاد الأوروبي: ضرورة إجراء الانتخابات الليبية وسحب جميع المرتزقة دون تأخير

أكد زعماء ورؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، على أن تكون نتائجها مرضية للجميع.

وشدد زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بيانهم الختامي حول العلاقات الخارجية، على أهمية تحقيق التسوية المستدامة في ليبيا تحت رعاية أممية، بالإضافة إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون أي تأخير.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التوترات مع تركيا هدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن الدول الأوروبية ستظل حذرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أثناء حضوره قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرون إنه رغم الهدوء الذي تشهده العلاقات مع تركيا مؤخرا إلا أنهم سيواصلون توخي الحذر طوال الصيف، مع استئناف العمل المشترك من جديد.

كما ذكر رئيس فرنسا أنه تمت مناقشة “مكافحة أكثر فعالية ضد الهجرة غير الشرعية”، والدور التركي فيه.

يذكر أن البلدين العضوين في حلف الناتو اختلفا بشدة على الوضع في ليبيا، حيث طالبت فرنسا تركيا مرارا بسحب قواتها، وآلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج.