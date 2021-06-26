شوها: الوقت يمضي والانتخابات باتت قريبة ونأمل زوال خلافات ملتقى الحوار

قال عضو لجنة الحوار السياسي عبد السلام شوها، إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ستختتم اليوم اجتماعاتها في تونس لدراسة المقترحات المقدمة وتقليصها في نقاط معدودة لتقديمها للملتقى الذي سينعقد في جنيف هذا الأسبوع.

أضاف في تصريحات أن المسائل الخلافية بين الأعضاء أصبحت واضحة، واتجاه كل طرف أصبح معروفا لدى الشارع العام، و باتت لدينا أرضية مشتركة للنقاش سيكون لها أثر في ايجاد حلول توافقية، ومن ثم زوال مخاوف كل الأطراف من نقص تمثيلهم أو إقصائهم أو غير ذلك من المخاوف، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “لم يعُد هناك متسع من الوقت للتأخير، لاسيما وقد بات موعد الانتخابات قريبا، وننتظر مجلس النواب وكيفية تعامله مع ما أنجز ملتقى الحوار” على تعبيره.