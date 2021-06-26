حملة لفصل إنارة المحال الخارجية في طرابلس (صور)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في واجهات المحال التجارية في مدينة طرابلس.

وحول التفاصيل، قالت الشركة في بيان إن الحملة تستهدف فصل الإنارة والكواشف الخارجية التي يتم تشغيلها في واجهة المحال التجارية في النهار ببعض الأحياء السكنية بمدينة طرابلس.

وبيّنت أن الحملة جاءت بمشاركة فرق فنية تتبع دوائر التوزيع وخدمات المستهلكين، وبدعم من الحرس البلدي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الأحمال الزائدة.

ودعت الشركة كافة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والمواطنين، إلى إطفاء الإنارة والكواشف الخارجية في أوقات النهار وأثناء مغادرة المكان مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.

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