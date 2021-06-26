بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أحيت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، و«يسلط الضوء على التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ويكرم الناجين منه في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للتعذيب بسبب آرائهم السياسية أو غيرها».

وبحسب بيان للبعثة اليوم، فإن الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته لجميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، مضيفا أن التعذيب غير مقبول وغير مبرر في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ أو عدم الاستقرار السياسي أو حتى الحرب.

وأضاف البيان، «في هذا اليوم، دعونا نذكر بأهمية محاربة هذه الممارسة البغيضة والالتزام بتوفير الدعم لكل الناجين منها».

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