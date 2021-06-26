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مناقشة دعم الشرطة الزراعية والاستثمار المحلي بغريان

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث وكيل وزارة الزراعة، محمد التركي، مع عميد بلدية غريان، يوسف بديري، ومجموعة من خبراء الزراعة خلال اجتماع عقد بالمجلس البلدي، بحث طرق تفعيل ودعم الشرطة الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات على الأراضي الزراعية.

كما تم تجديد المطالبة بإرجاع المشاريع الزراعية إلى قطاع الزراعة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين، إضافة إلى التباحث حول تنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة زيتون و500 ألف شجرة لوزيات.

وتفقد التركي مختبر الصحة الحيوانية، ومشروع أبوشيبة الإنتاجي، وتعهد بتوفير احتياجاتهما اللازمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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