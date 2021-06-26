افتتاح ملتقى ليبيا الدولي للصحة التجميلية (صور)

شهدت طرابلس، السبت، إقامة فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للصحة التجميلية (libya derma) في دورته الأولى.

ويشارك في الملتقى العديد من الشركات المتخصصة في التجميل، والأطباء، إضافة إلى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

واقتصرت مشاركة المركز على كلمة افتتاحية للتعريف بعمله في هذا المجال، وورقة علمية تحمل عنوان (الإنتاج التكنولوجي الحيوي لحمض الهيادورونيك) ألقتها الدكتورة سامية بن عاشور من إدارة الرقابة الدوائية.

وشهد الافتتاح حضور إدارات ومكاتب المركز وجهات أخرى ذات علاقة في هذا المجال، ويصاحب الملتقى معرض وأجنحة للشركات ذات الاختصاص في الصحة التجميلية.

الجدير بالذكر أنه من بين اختصاصات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مراقبة تدفق المنتجات التجميلية وما في حكمها.

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