استعدادات لانطلاق معرض ليبيا للانشاءات

تشهد أرض المعارض بمعرض طرابلس الدولي بالعاصمة طرابلس الثلاثاء القادم انطلاق فعاليات معرض ليبيا للإنشاءات الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الإسكان والتعمير وغرفة التجارة والصناعة طرابلس وهيئة المعارض وعدد من الشركات المحلية والدولية

وتبدأ فعاليات المعرض 28 يونيو الجاري وتستمر حتى الأول من يوليو.

وقال عماد عاشور مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة والمسؤول الإعلامي بالمعرض لبوابة افريقيا الاخبارية أن هناك 136شركة محلية، و102شركة تونسية، و14شركة تركية و 4شركات مصرية، وشركة سعودية وأخرى إماراتية تقوم الان بتجهيز اجنحتها لعرض منتجاتها ونشاطها في هذا المجال

واشار عاشور الى ان فعاليات المعرض ستشهد توقيع اتفاقيات وشراكات اقتصادية بين المهتمين من الشركات المحلية والعارضة والتي من خلالها نطلع على ما وصل إليه العالم في البناء والتشييد.

واضاف عماد أن مثل هذه المعارض تأتي بالنفع على البلاد في الدفع بالشركات المحلية لفرض إمكانياتها أمام تلك الشركات في إعادة البناء والتعمير