آمر قوة عمليات الجنوب يبحث مع آمري الوحدات والأجهزة الأمنية خطة تأمين سبها

عقد آمر قوة عمليات الجنوب اجتماعاً بأمري الوحدات وآمر منطقة سبها العسكرية ومدير أمن سبها وكافه الاجهزة الأمنية بمدينه سبها.

وأوضح مراسلنا أن الاجتماع يأتي لبحث الخطة الأمنية لتأمين مدينه سبها وفرض الامن والقانون ومحاربه الظواهر الهدامة من تهريب مخدرات ووقود والهجرة غير شرعيه والحركات المتطرفة.

واضاف مراسلنا أن آمر قوة عمليات الجنوب أكد على العمل الجاد والمنظم والظهور بالمظهر اللائق واحترام المواطن واشعاره بالأمن والأمان، مضيفاً أن هذا العمل ليس موجه إلى أي شريحة او قبيلة إنما هو عمل أمني لفرض سيطرة الدولة والقانون.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

