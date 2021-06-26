قوات الجيش تدك أوكار الإرهابيين بجبال “الهروج”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت قوات الجيش الوطني من القبض على عدد من العناصر الإرهابية ضمن عمليات عسكرية تستهدف دك أوكار التنظيمات المتطرفة في جبال “الهروج” جنوبي البلاد.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، في بيان له، إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، وتقبض على مزيد من الإرهابيين في جبال الهروج التي يحاول عناصر تنظيمات التطرف الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن.

وقبل أسبوع، طالب الجيش الليبي المواطنين الليبيين والصيادين الذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهروج وكامل مناطق الجنوب الغربي، بالتوقف فورا عن التجول في هذه المناطق حفاظا على سلامتهم وأمنهم، وذلك بسبب العمليات العسكرية وعمليات مطاردة فلول العصابات الإرهابية في تلك المناطق.

وبالتزامن مع ذلك، نشر الجيش الليبي مقطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة في إحدى الدوريات الصحراوية بمنطقة الهروج، خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها، مما أدى إلى مقتل أحد عناصره وهو آمر سرية حماية قاعدة “الواو” الجوية علي محمد عثمان التباوي.

وكانت مديرية أمن سبها أكدت، في السادس من يونيو الجاري، أن سيارة مفخخة يقودها إرهابي انفجرت فور وصولها وسط بوابة المدينة بين الآليات والأفراد، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي فرع ‎سبها إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز عباس أبوبكر الشريف، بالإضافة إلى 3 مصابين، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة.

الحادث الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي، حينها، مسؤوليته عنه، استنفر قيادات الجيش الليبي التي نفذت عدة عمليات عسكرية في الجنوب، لملاحقة الإرهابيين ومنفذي العملية الانتحارية على مديرية أمن سبها.