ليبيا الان

إشهار تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى تيار ليبيا للجميع

تم النشر منذُ 56 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انطلق مؤخراً حفل الإعلان عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى حزب تيار ليبيا للجميع، في مدينة بنغازي مع ربط مباشر مع مدينتي طرابلس وسبها.

وضم الحزب مجموعة من المواطنين والنشطاء الليبيين أطلقوا على أنفسهم مجموعة وطنية ليبية، من مختلف الشرائح والفئات والمكونات الليبية بمختلف الأقاليم والمناطق والقرى، وذلك بهدف إزالة أي عمليات تهميش لأي مكون ليبي على اختلاف اتجاهاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث يتفاعل مع قضايا الوطن كافة وهموم المواطنين والبحث عن حلول لها بمنهجية علمية وخبرات عديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متفيش مموضوع هذا ـ ليبيا لليبيين بس ـ
    والسلاح الليبي تو ينظمهم

    youtube.com/watch?v=H_samfINXv0

    رد

  • ما فيش منه موضوع ليبيا للجميع ــ
    ا ـ ليبيا لليبيين بس ـ
    والسلاح الليبي تو ينظمهم -بوابات ليبيا- الشرطة الليبية العسكرية .

    youtube.com/watch?v=H_samfINXv0

    رد

  • ما فيش منه موضوع ليبيا للجميع ــ
    ا ـ ليبيا لليبيين بس ـ
    والسلاح الليبي تو ينظمهم -بوابات ليبيا- الشرطة الليبية العسكرية .

    youtube.com/watch?v=5FY0WtlaPK8

    رد