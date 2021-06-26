إشهار تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى تيار ليبيا للجميع

انطلق مؤخراً حفل الإعلان عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى حزب تيار ليبيا للجميع، في مدينة بنغازي مع ربط مباشر مع مدينتي طرابلس وسبها.

وضم الحزب مجموعة من المواطنين والنشطاء الليبيين أطلقوا على أنفسهم مجموعة وطنية ليبية، من مختلف الشرائح والفئات والمكونات الليبية بمختلف الأقاليم والمناطق والقرى، وذلك بهدف إزالة أي عمليات تهميش لأي مكون ليبي على اختلاف اتجاهاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث يتفاعل مع قضايا الوطن كافة وهموم المواطنين والبحث عن حلول لها بمنهجية علمية وخبرات عديدة.

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