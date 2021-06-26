وزارة النفط تتفقد سير عمل الحقول النفطية

تفقد وزير النفط والغاز محمد عون رفقة مستشاري الوزارة، وأعضاء شركة أكاكوس للعمليات النفطية، وشركة زلاف للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، عددًا من الحقول منها حقل الفيل وحقل الشرارة وحقل إيراون.

وتضمنت الجولة التفقدية، الاطلاع على مشروع تطوير الحقول التابعة لشركة زلاف وحقل العطشان، حتى يتمكن من تزويد محطة كهرباء أوباري بالغاز الطبيعي وتوفير كميات النفط الخام التي تستعمل حاليًا كوقود للمحطة، كما شملت الجولة تفقد الحقول والمحطات الصغيرة التابعة لتلك الحقول، وذلك للتعرف على وضعها ودراسة إمكانية إصلاح المتوقف منها ورفع مستوى أدائها.

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