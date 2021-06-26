احتفالية ترفيهية لتشجيع الأطفال على ممارسة هواياتهم في صرمان

أقامت المنظمة الليبية للطفل والمرأة فرع صرمان، احتفالية ترفيهية بمشاركة فوج كشاف صبراتة ومكتب الهلال الأحمر في المحافظة والتي هدفت إلى الترويح عن الأطفال وتشجيعهم على ممارسة مواهبهم المختلفة، وخلق روح التنافس بينهم.

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