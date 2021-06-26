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احتفالية ترفيهية لتشجيع الأطفال على ممارسة هواياتهم في صرمان

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت المنظمة الليبية للطفل والمرأة فرع صرمان، احتفالية ترفيهية بمشاركة فوج كشاف صبراتة ومكتب الهلال الأحمر في المحافظة والتي هدفت إلى الترويح عن الأطفال وتشجيعهم على ممارسة مواهبهم المختلفة، وخلق روح التنافس بينهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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