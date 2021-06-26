حسني بي: كل أسرة تكلف الدولة 21 ألف دينار سنويا في الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء

طالب رجل الأعمال حسني بي، اليوم السبت، بزيادة كفاءة القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية في ليبيا قبل بناء محطات جديدة.

وقال «بي»، عبر حسابه بفيسبوك، «إن القدرة الكاملة لمحطات توليد الكهرباء المركبة حاليا في ليبيا والقابلة للعمل تصل إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات، إضافة إلى ألفيْ ميجاوات تحت التركيب، في حين أن الإنتاج الحالي أقل من 5 آلاف ميجاوات».

وأوضح “حسني بي” أن تكلفة تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز تتجاوز 3.2 مليار دولار “أي ما يعادل 17 مليار دينار”، إضافة إلى المرتبات والاستثمارات والصيانة وتكاليف التشغيل، حيث تصل تكلفة مخصص الوقود للمحطات بالنسبة للفرد الواحد 2500 دينار سنويا، وإذا أضيف إليه باقي تكاليف الصيانة والتشغيل سيصل المعدل إلى حوالي 21 ألف دينار للأسرة سنويا.

وأضاف أن الكفاءة الإنتاجية الحالية لمحطات توليد الكهرباء في ليبيا لا تتعدى 43%، في الوقت الذي يجب أن تتجاوز فيه النسبة 75%، وذلك بسبب وجود قدرات منتجة لا تدخل الشبكة نتيجة سرقة الأسلاك الكهربائية وتهريب النحاس.

وأشار “بي” إلى أن البنك الدولي اقترح استبدال الفوانيس التقليدية بفوانيس أقل استهلاكًا بمبلغ لا يتعدى 200 مليون دولار وتصل مداها لسبع سنوات، الأمر الذي يمكن من خلاله تخفيض استهلاك الكهرباء بحوالي 700 ميجاوات مع توفير أكثر من 5 مليار دولار.