لموقفها الداعم .. الدبيبة يوجه رسالة شكر لواشنطن

أخبار ليبيا 24 – خبر

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رسالة شكر إلى الولايات المتحدة لموقفها الداعم لمساعي الحكومة وتجهيزاتها للانتخابات المقرر إجراؤها في الــ 24 من ديسمبر المقبل.

الدبيبة قال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: “نشكر الولايات المتحدة على الدعم الذي تبديه من أجل الترتيب وتجهيز بلادنا للانتخابات في ديسمبر”.

وأكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي”.

وأضاف “عندما التقيت مع وزير خارجية الولايات المتحدة، انتوني بلنكن، ناقشنا آليات عمل حكومة الوحدة الوطنية من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية وإعادة البناء ” .