“إيريني” : نساند ليبيا في مواجهة الإرهاب والإتجار بالبشر

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت إدارة عملية “إيريني” العسكرية الأوروبية، إن وفدًا ليبي بقيادة رئيس حرس الحدود الليبي وممثلين عن جميع مؤسسات أمن الحدود الليبية زاروا مقر العملية وكان في استقبالهم الأدميرال “فابيو أغوستيني” .

وشددت “إيريني” على أن الزيارة جزء من مبادرة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، التي تهدف إلى دعم السلطات الليبية في مجالات أمن الحدود ومكافحة ظواهر الجريمة، مثل الإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب.

وقدم الأدميرال “أوغستيني” تحديثًا تفصيليًا للوفد الليبي عن العملية وأهم النتائج التي تحققت، مؤكدا أن العملية تلعب دورا هاما كجزء من حل الاتحاد الأوروبي للأزمة الليبية، وهي ملتزمة بالقوانين الدولية وتعمل ضمن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت الأدميرال أغوستيني، إلى أن الدور المهم لبناء القدرات والتدريب من أجل تطوير حرس السواحل والبحرية الليبية وعزيز فعاليتهم التشغيلية لأداء وظائفهم في نطاق مسؤوليتهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتم إطلاق عملية الاتحاد الأوروبي للبحرية التابعة للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيرينافور ميد إيريني) في 31 مارس 2020 بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وعملية إيريني هي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشتركة.