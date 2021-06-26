وزير التعليم العالي يلتقي رؤساء الجامعات والجهات التابعة للوزارة

صبراتة 26 يونيو 2021 (وال)- اجتمع صباح اليوم وزير التعليم العالي الدكتور عمران القيب بصبراتة مع رؤساء الجامعات الليبية والجهات التابعة للوزارة.

واستعرض الوزير جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بسير العملية التعليمية بالإضافة إلى بعض التعليمات الإدارية بشأن الاستعداد لتنفيذ منظومة الرقم الجامعي الموحد ومنظومة الربط الالكتروني بين كافة الجامعات لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية وكذلك تسهيل الخدمات أمام الجميع.

كما تطرق الوزير لإعلانه في الشروع في العمل ببرنامج الإيفاد الدراسي الداخلي لفتح المجال لمن حالت ظروف البلد دون استكمال دراستهم العليا وفتح مكاتب للبعثات الدراسية في كل الجامعات وتزويدها بمنظومة إدارة الملحقيات الرئيسية وستكون هناك برامج تنموية تحسن مستوى الأداء العام لتواكب النهضة التقنية.

بدأ بعد ذلك مناقشة بنود جدول الأعمال والتي منها المذكرة المعروضة من مكتب التعاون الدولي حول رسوم الطلاب الأجانب.

هذا وشدد السيد الوزير بضرورة التقيد بالملاحظات الواردة في تقارير التقييم ومستوى الأداء العام بها وأخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية حيال هذه الصروح التعليمية العريقة – كما أشاد بثقته نحو بعض الكليات الفاعلة بالإضافة إلى مراعاة بعض الجوانب التنظيمية في دمج بعض الكليات والاقسام ذات التخصص الواحد.(وال – صبراتة)

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