ليبيا ضمن أعلى الدول في زيارة للمنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، اليوم السبت، أن المواطنين في الدولة الليبية جاءوا ضمن أعلى الدول زيارة للمنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ إطلاقها.

وذكرت الوزارة المصرية، في بيان لها، أن عدد الزائرين للمنصة الرقمية للمعرض وصلت حتى الآن 27 مليون 888 ألفا و303 زائرين، حيث جاء مواطنو أعلى الدول في الزيارة بعد مصر السعودية، الولايات المتحدة، ليبيا وألمانيا وتم حجز أكثر من 112 ألف تذكرة دخول.

وتواصل وزارة الثقافة المصرية الاستعدادات لافتتاح الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث بدأت الدول ودور النشر المشاركة في التوافد على القاعات لتنسيق المطبوعات والاصدارات الخاصة بها.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وتشهد لأول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا «أون لاين»، وخريطة المعرض وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.