«تقارب» يدعم تحسين الخدمات العامة في الخمس

تسلمت بلدية الخمس، مساء السبت، شحنة من المستلزمات الخاصة بتحسين الخدمات العامة متعلقة بإصلاح الطرق المحلية.

والشحنة تأتي فى إطار دعم مشروع «تقارب» عدد ة بلديات من ضمنها بلدية الخمس، وفق بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– اتفاقية بين بلدية سبها ومشروع «تقارب»

مشروع «تقارب» تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويهدف إلى مساعدة السلطات المحلية بالبلديات على تنفيذ عديد المشروعات في مختلف المجالات الخدمية من شأنها أن تعود بالفائدة والنفع على المواطنين.

وفي يناير الماضي، أعلنت بلدية سبها توقيعها ميثاق «المواطن» للسنة الثانية من شراكتها مع مشروع «تقارب». والميثاق يتضمن تنفيذ عديد المشروعات والخدمات منها إعادة تأهيل سوق الخضار بمحلة الجديد، إضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي البلدية ودعم إصلاح سياسات الإدارة المحلية.

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