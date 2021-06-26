المركز الليبي الكوري يُخرّج 120 متدرباً ومتدربة

نظمت وزارة العمل والتأهيل تخريج الدفعة التدريبية الأولى للعام الحالي بالمركز الليبي الكوري، بحضور وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حور طرمال، وسفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا والممثل لمنظمة GIZ في ليبيا، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

وعُرضت الاحتفالية عبر تقنية الفيديو شهادات للمتدربين يروون تجربتهم وكيف استفادوا وطوروا أنفسهم للالتحاق بسوق العمل في ليبيا، كلّ عبر مجاله، وعلى هامش الاحتفالية، افتُتح معرض مُصغر لمنتجات الدورات التدريبية التي أنجزت خلال هذا العام.

من جهته، كرّم وزير العمل الطلبة المتخرجين والبالغ عددهم 120 متدرباً ومتدربة في عدد من التخصصات، التي شملت قسم اللحام والنجارة والبناء والتشييد وصيانة الهواتف الذكية وصنع وحفظ الأغذية والخياطة والتطريز.

وأكد الوزير في كلمته خلال الاحتفالية، أن وزارة العمل والتأهيل تُولي أهمية كبرى في دعم وتأهيل الشباب في التخصصات لدخول سوق العمل الليبي، معرباً عن شكره لجهود إدارة المركز الليبي الكوري والمدربين المبذولة من أجل الرقي بهذا الصرح التدريبي، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية والدول الصديقة التي دعمت المركز الليبي الكوري.

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