558 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة منذ بداية الجائحة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء في المدينة إلى 558 حالة.

ومن ضمن 558 إصابة بفيروس «كورونا» في الكفرة، بلغت حالات الشفاء 488 حالة، والحالات النشطة 13 حالة، فيما توفي 57 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، وفق البيان رقم «432»، المنشور على صفحة اللجنة الاستشارية بموقع «فيسبوك».

– وزارة الصحة تعلن وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية بالكفرة

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول أجهزة ومعدات طبية للمرافق الصحية ببلدية الكفرة، تشمل مصنع للأكسجين الطبي، أسطوانات أكسجين وأجهزة للتنفس الصناعي.

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