“الصحة” تستجيب لمطالب أطباء أوباري.. وتُوقّع عقودهم

سنوات مرت ومستشفى وادي الحياة في أوباري يواجه الأزمات، دون تحقيق أي وعد قطعه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة.

ونظّم موظفو المستشفى وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة وقفة تضامنية مع الأطباء الزائرين، احتجاجاً على عدم استكمال إجراءاتهم الإدارية من قبل وزارة الصحة.

وطالب المحتجون الوزارة بسرعة إنهاء توقيع العقود، قبل مغادرة الأطباء وذهاب فرصة خدمات القافلة الطبية إلى أدراج الرياح، وما هي إلا سويعات حتى استجابت لهم وزارة الصحة وصارت عقود الأطباء بين أيدي مدير المستشفى.

ويفتقر النظام الصحي في منطقة أوباري للأطباء المتخصصين في مختلف الوحدات الطبية، ويعتمد المستشفى على القوافل كحل مؤقت للتخفيف من معاناة المرضى المصابين بأمراض مستعصية، دون حلول جذرية تنهي هذه الأزمة.

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