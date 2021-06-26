مفوضية الانتخابات تؤكد عزمها إنجاح الاستحقاق المقبل

في ذكرى انتخاب مجلس النواب أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عزمها على إنجاح الاستحقاق القادم

وأشارت المفوضية وفي بيان لها إلى أنه ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد الذي سيلتئم يوم 24 ديسمبر القادم، يستذكر العاملون بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدين العزم على بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية، لتصل بلادنا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.

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